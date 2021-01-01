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Более 8 000
компаний успешно строят свой бизнес на решениях MCS
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Кейс «1С»
Как компания создает облачные рабочие места и инвестирует в развитие своих облачных решений, чтобы предоставлять своим клиентам необходимые сервисы
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Westwing Russia:
“мы переехали из AWS в облако MCS, чтобы предлагать российским клиентам все необходимое”
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1С-Битрикс:
“как мы вернули в Россию миллиард файлов и мигрировали петабайт из одного облака в другое”
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Как компания «Урус» мигрировала данные в облако за два часа с помощью Kubernetes
Еще больше кейсов
8 000 компаний
уже строят свою инфраструктуру на облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions
Прочитать их истории успеха
Как в Danone перешли на Kubernetes «с нуля», чтобы централизовать управление сотней сайтов
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Как в «Ашане» построили платформу для аналитики сотен ТБ данных с помощью Managed СУБД
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Как в «Ашане» построили платформу для аналитики сотен ТБ данных и ML в публичном облаке
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Блог
Стать партнером
Платформа
Cloud Servers
Аренда облачного сервера
Технические особенности
Характеристики платформы MCS
Сертификаты
Подтверждающая документация MCS
Компания
О компании
Общая информация компании
Истории успеха
Рассказывают наши клиенты
Вакансии
Работа в MCS
Контакты
Контактная информация MCS
Информация
Документация
Калькулятор цен
Кейсы клиентов
Получить консультацию
Платформа
Компания
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Бесплатные сервисы
Безлимитный трафик 1 Гбит/с
Статический внешний (белый) IP-адрес
Балансировщик нагрузки, маршрутизация и фильтрация трафика, VPN, private DNS
Балансировщик нагрузки
Техническая поддержка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Автоматическое создание бекапов и управление образами
Нам доверяют свой бизнес
У нас есть cloud технологии и сервисы, которые помогают компаниям решать самые важные задачи
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21
год
опыта поддержки высоконагруженных сервисов
100+
млн
пользователей по всему миру
7
лет
экспертизы развития cloud b2b solutions