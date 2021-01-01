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Mail.ru Cloud Solutions
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Мы работаем по системе pay-as-you-go. Вы платите только за потребляемые ресурсы и с точностью до секунды. Без переплат за нерабочее время.

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После активации аккаунта мы свяжемся с вами и начислим 3 000 рублей на ваш счет MCS, чтобы вы смогли протестировать сервис в течение 60 дней.
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Бесплатные сервисы

Безлимитный трафик 1 Гбит/с
Статический внешний (белый) IP-адрес
Балансировщик нагрузки, маршрутизация и фильтрация трафика, VPN, private DNS
Балансировщик нагрузки
Техническая поддержка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Автоматическое создание бекапов и управление образами

Нам доверяют свой бизнес

У нас есть cloud технологии и сервисы, которые помогают компаниям решать самые важные задачи
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21 год
опыта поддержки высоконагруженных сервисов
100+ млн
пользователей по всему миру
7 лет
экспертизы развития cloud b2b solutions